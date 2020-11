LIVE | Wereldwijd recordaantal nieuwe besmettingen, in de VS staat de teller op ruim 11 miljoen

Sint en Piet verdwijnen uit etalages: ‘Enorme miskleun van onderne­mers’

14 november Sinterklaas-etalages zijn steeds minder te zien in winkelgebieden in Nederland. En volgens retaildeskundige Paul Moers uit Bornerbroek is dat een gemiste kans. ,,Dat je niet aan beleving doet, is een van de kernfactoren waarom die winkelstraten onderuit donderen.’’