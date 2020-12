LIVE | Zeker negen personeelsleden van corona-afdeling Gronings ziekenhuis besmet

UPDATE NS’ers sturen kerstca­deau terug: ‘Totale belediging’

25 december Personeel van de NS is zo woest over het kerstcadeau - twee treinkaartjes voor de 1e klas en een doosje Merci - dat er een actie is gestart om de attentie terug te sturen. NS gaat de geretourneerde cadeautjes aan een goed doel schenken.