LIVE | ‘Zet professionele beveiligers bij supermarkten’

Politie checkt volle woonkamer tijdens oud en nieuw; ‘Dat is reden om aan te bellen’

22 december Gezellig met tien man in de woonkamer aftellen tot het nieuwe jaar is in deze tijd een serieuze overtreding en reden genoeg om politie aan de deur te krijgen. Dat zegt Wilbert Paulissen, politiechef van Oost-Brabant.