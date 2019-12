LIVE | Zeven aanhoudingen na nieuwe rellen in Duindorp, zwaar vuurwerk gegooid en wijk op slot

VIDEOVoor de derde avond op rij is het weer onrustig in de straten van Duindorp. Jongeren stichten brandjes en gooien zwaar vuurwerk naar de ME. Die is massaal aanwezig in de wijk. Ook de leegstaande Pnielkerk staat inmiddels in brand. De wijkbewoners zijn boos omdat het vreugdevuur met oudjaar komende editie niet door kan gaan. De politie heeft inmiddels zeven aanhoudingen verricht. Volg de ontwikkelingen over de rellen in dit liveblog.