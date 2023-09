Liviya was 15 toen misbruik door fysio begon, meer slachtoffers volgden: ‘De wereld verging’

150 euro boete Alarm om miljarden gedumpte peuken in Nederland­se natuur: ‘Grootste milieupro­bleem van deze tijd’

De politie moet mensen die een sigaret op straat uittrappen of op het strand weggooien, fors beboeten. Daarvoor pleit een aantal milieuclubs. De pakkans moet omhoog, vindt ook de politiebond. ,,We blijven het hier normaal vinden om een peuk op het strand of in zee te gooien. Dit moet écht stoppen.” Het kabinet zegt een verbod op het sigarettenfilter te onderzoeken.