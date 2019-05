Lof voor automobilisten die bejaarde dames en hond uit gekantelde camper redden

De camper kantelde op de A15 ter hoogte van Gorinchem, even nadat hij in de berm was beland. Dat was het gevolg van een klapband. Meerdere bestuurders stopten en schoten het drietal te hulp door de ramen van de camper in te slaan.



‘Zowel de vrouwen als het hondje zijn met de schrik vrijgekomen. Wij willen de automobilisten bedanken voor de geboden hulp’, aldus de politie. Voor de vrouwen werd voor de zekerheid nog wel een ambulance opgeroepen.