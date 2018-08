Lokale sneeuwbui in Brabant ondanks 32 graden

Sneeuwpret bij een temperatuur van ruim dertig graden. In Best trok een promotie-actie van drankjesmerk CoolBest honderden mensen naar het Dorpsplein.

Na een minuutje op de grote berg sneeuw staat Mathijs Tebbens (10) weer veilig op de klinkers van het Bestse Dorpsplein. Met een grote sneeuwbal in zijn hand, dat wel. ,,Lekker koel", zegt hij, terwijl hij het smeltwater over zijn armen wrijft. ,,Maar je moet er niet te lang in de sneeuw staan." Niet op sandalen, in elk geval. ,,De kou snijdt heel erg door je voeten." En dus lopen hij en zijn broertje Tygo (8) vooral af en aan, steeds weer met een nieuwe sneeuwbal om de warme huid te koelen.

Sandalen of snowboots

Met sandalen in de sneeuw, of toch de snowboots aan bij 32 graden? Het is voor meer mensen even zoeken wat nu de juiste kledingkeuze is bij dit nogal curieuze evenement. CoolBest liet midden in deze zomer van droogterecords en hittegolven sneeuwmaker Polar Europe aanrukken. De actie werd pas kort van tevoren aangekondigd, maar bracht een grote menigte op de been. Variërend van campinggasten en observerende ouderen tot kinderdagverblijven.

Voor eigenaar Michiel de Ruiter van Polar Europe was de zomerse sneeuw nog het minst opzienbarend. Hij 'maakt' altijd en overal sneeuw. Ook bij hogere temperaturen. Voor wintersportevenementen zijn vaak honderden tonnen nodig; daarbij valt de 15 ton die gisteren over Best werd uitgestort in het niet.

Decadent

De Bestse sneeuw roept wel de vraag op of het niet wat al te decadent is: sneeuw maken daags na de oproep om toch vooral spaarzaam met water om te gaan. ,,Het is heerlijk dat er wat verkoeling is", vindt Leon Tebbens, vader van Mathijs en Tygo. ,,Maar het was ook wel de eerste vraag die ik me gisteren stelde: het kost toch een hoop water en energie."

Toch valt dat volgens De Ruiter mee: het maakt voor de sneeuwproductie niet heel veel uit of het buiten 5 of 35 graden is. Polar gebruikt daarvoor stikstof, met een temperatuur van bijna 200 graden onder nul. Die enorme kou is dan weer een restproduct van koeltorens.

En het water dan? ,,Dat staat gelijk aan zeventig mensen die een keer minder douchen. Bovendien is het geen verspilling, want het loopt hier na het smelten weer de grond in."