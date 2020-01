Longpatiënt Harriët: ‘Vroeger werd ik blij van een nieuw jurkje, nu als ik goed slaap’

Ze is een zegen voor de pakketbezorgers in haar nieuwe wijk: ze is bijna altijd thuis. Onvermoeibaar neemt ze pakjes voor haar buren in ontvangst. Vier maanden woont ze nu met haar man in dit lichte appartement in Dordrecht. ,,Het mist nog een beetje een ziel”, zegt ze als ze me binnenlaat. ,,De ziel die ontstaat als je ergens langer woont.”