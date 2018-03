Loods met oldtimers in vlammen op in Kerkrade

Interview Longarts De Hosson: Ik laat niemand alleen doodgaan

9:23 Dokter zijn is medicijnen voorschrijven, opereren, maar óók praten over de dood. Longarts Sander de Hosson is niet bang om eerlijk te zijn over hoe moeilijk dat soms is. In zijn boek Slotcouplet beschrijft hij zijn eigen tranen, maar ook hoe 'ongekend mooi' het is om iemand naar een zo goed mogelijk einde te begeleiden.