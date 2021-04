Loslopende honden jagen de schapen van Jimmy de dood in: ‘Dan ligt zo’n dier daar te gorgelen, heel naar’

VIDEO Eindelijk is er niemand die je foto ‘verpest’: bezoekers genieten van rust in de Keukenhof

9 april Geen busladingen vol buitenlandse toeristen bij de Keukenhof. Het is een ongelooflijke strop voor het park in Lisse, maar Nederlandse bloemenliefhebbers wanen zich in het paradijs nu ze drie dagen lang bij wijze van proef naar binnen kunnen met een handjevol gasten. Eindelijk is er niemand die de foto ‘verpest’.