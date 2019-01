Loterijwinnaar overleefde liquidatie en valt nu twee keer in de prijzen

De man die samen met zijn vrouw flink in de prijzen viel bij de Postcodeloterij blijkt de voormalige geldloper en lijfwacht van horecatycoon Sjoerd Kooistra te zijn. Juan Knoppel overleefde in 2002 een aanslag op zijn leven. Zijn vrouw is de nicht en de voormalige rechterhand van de inmiddels overleden Kooistra. Het stel won maar liefst twee geldprijzen bij de Postcodekanjer.

Vechtsporter Knoppel werd op 25 augustus 2002 in de tuin van zijn huis in de stad Groningen neergeschoten. Een eerste kogel treft hem in de borst, een tweede raakt zijn rug. Als hij voorover valt, hoort hij een derde knal. Knoppel heeft geluk, de derde kogel schampt alleen zijn gezicht. Als de politie arriveert kijken ze raar op, want Knoppel is ondanks de kogels in zijn lijf al eigenhandig in zijn BMW gestapt en vertrokken naar het ziekenhuis.

De Groninger Iwan O. en Khadir H. uit Delfzijl werden als verdachten opgepakt en veroordeeld tot acht jaar celstraf. Het motief voor de moordpoging is nooit helemaal opgehelderd. Wel duidelijk was dat Juan Knoppel een bedrag van 15.000 euro had geleend aan Iwan O., die het geld gebruikte om een hennepkwekerij te runnen. Er ontstond ruzie toen O. het geld niet terugbetaalde.

O. vertelde na de poging tot moord dat Sjoerd Kooistra zelf achter de liquidatiepoging zat, maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden. Kooistra betaalde na de schietpartij wel 60.000 euro aan O., maar dat geld was volgens de horecatycoon bedoeld om een einde te maken aan het conflict tussen Iwan O. en Knoppel. Kooistra was zeer begaan met de kinderen van Knoppel en Grietje. De zoon van het stel werd vernoemd naar oom Sjoerd.

Grietje

Na de dood van Sjoerd Kooistra in 2010 nam Grietje van der Veen samen met de boekhouder van het bedrijf tot 2017 de exploitatie van de Zuidzijde van de Grote Markt in Groningen over, een verzameling goed lopende horecagelegenheden met meer dan driehonderd man personeel. Zij had ook aandelen in het bedrijf van Kooistra.