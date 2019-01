Lotterijwinnaar overleefde liquidatie en valt nu twee keer in de prijzen

Freefighter Knoppel werd in 2002 werd in de tuin van zijn huis neergeschoten en geraakt door drie kogels. De Groninger Iwan O. en Khadir H. uit Delfzijl werden als verdachten opgepakt en veroordeeld tot acht jaar celstraf. Het motief voor de moordpoging is nooit helemaal duidelijk geworden. Wel duidelijk was dat Iwan O. een schuld van 15.000 euro had bij Juan Knoppel. Dat geld zou een investering zijn geweest in hennepkwekerijen.