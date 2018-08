Louis van Gaal gaat duurste elftal ooit coachen

Zijn selectie bestaat namelijk uit spelers van de Quote 500, de lijst van 500 rijkste mensen van Nederland. Zakenblad Quote organiseert samen met sportbureau Players United een wedstrijd tegen oud-internationals, die voor de verandering eens tegenover mannen staan die nog meer verdiend hebben dan zij, maar amper een bal kunnen raken. De wedstrijd staat in het teken van Spieren voor Spieren, de organisatie die geld inzamelt om kinderen met een spierziekte te helpen.

Rijkaards

Op 24 september, in het Olympisch Stadion, komen de veelal ietwat oudere mannen van Quote in actie tegen spelers als Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk, Gerald Vanenburg, Aron Winter en Brian Roy. Zij binden dan de strijd aan met rijkaards als Ewald Dudok (projectontwikkelaar, nummer 380 in Quote 500), Gerard van der Horst (238 in Quote 500) en Ronald van de Laar (investeerder, 199 in Quote 500).