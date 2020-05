LTO wil vrijheid terug en stopt met Landbouw Collectief

,,Ondanks dat de resultaten van de gezamenlijke lobby niet zijn wat we ervan gehoopt hebben, zijn er zeker stappen gezet. Bovendien roept het Landbouw Collectief bij veel boeren het gevoel van eenheid op. Dat gevoel is begrijpelijk. ‘Samen sterk’ is vanuit de coöperatieve wortels van de sector een diepgewortelde wens die we als LTO-organisaties delen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door de kennis en capaciteit van onze werkorganisatie ter beschikking te stellen’’, schrijven voorzitters Marc Calon (LTO Nederland), Dirk Bruins (LTO Noord), Wim Bens (ZLTO) en Léon Faassen (LLTB) in een brief aan hun leden.

Lees ook Schouten: In 2030 moet stikstofprobleem voor de helft zijn opgelost Lees meer

Duidelijke afspraken

Toch vinden de voorzitters het de hoogste tijd om met het collectief te stoppen. ,,Vooraf hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de positie van het Collectief. Het is opgetuigd om gezamenlijk te lobbyen voor goede stikstofmaatregelen. Dat heeft succes opgeleverd, zoals het niet doorvoeren van een generieke krimp van de veestapel, of het feit dat er geen aparte vergunning voor de weidegang van runderen moet worden aangevraagd. Aan de andere kant hebben we zeker niet alles bereikt, zo zijn we allemaal fel gekant tegen het besluit van Schouten om regels op te stellen over hóe de koeien moeten worden gevoerd. Daar blijven we tegen strijden, maar dan op onze eigen manier’’, aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Volgens hem was de zogeheten stikstofbrief van Schouten, eind vorige maand, hét moment om te stoppen met het Landbouw Collectief en gaat het stikstofdossier nu een nieuwe fase - uitvoering - in. Uit die Kamerbrief blijkt dat het kabinet 5 miljard euro voor de komende tien jaar uittrekt om uit de stikstofimpasse te komen. Een groot deel van het bedrag gaat uit naar natuurverbetering. Ook is 1,3 miljard gereserveerd voor vrijwillige stoppers en bedrijfsverplaatsingen. Ook komen er tal van subsidiefondsen om de veehouderij verder te verduurzamen.

Quote Het gaat niet werken om de diversi­teit van dertien landbouwor­ga­ni­sa­ties in één keurslijf te persen LTO-organisaties

De LTO-organisaties kiezen volgens Bruins voor een lossere en meer informele samenwerking. ,,Niet voor niets zijn er 13 verschillende landbouworganisaties met hun eigen dynamiek en diversiteit. Het gaat niet werken om die diversiteit in één keurslijf te persen. Dit betekent dat de huidige samenwerkingsvorm in het landelijke Landbouw Collectief niet op deze manier kan worden voortgezet. Wel willen we blijven samenwerken met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier. Zoals we dat bijvoorbeeld de komende maanden met tal van organisaties in verschillende provinciehuizen van Nederland zullen doen.’’

Energie slurpen

Uit de brief van Calon, Bruins, Bens en Faassen blijkt ook dat de afgelopen maanden veel energie hebben opgeslurpt. ,,We hebben als landbouwpartijen veel tijd verloren aan interne dynamiek en turbulentie. Het is het tijd om de bakens te verzetten en te doen waarvoor alle belangenbehartigers zijn opgericht; leden vertegenwoordigen in de ‘buitenwereld’. Van parlement tot ministerie, van ketenpartijen tot consumenten’’, aldus de voorzitters.

Niet alle LTO-leden zijn het eens met deze stap. Een ruime meerderheid (83 procent van ruim zevenhonderd leden) gaf eerder deze week in een enquête van agrarisch mediabedrijf Agrio aan het werk van het Landbouw Collectief juist op prijs te stellen. Ze vinden dat de gezamenlijke belangenbehartiging verder moet gaan dan stikstof alleen en willen dat het Collectief wordt voortgezet.

LTO Noord-voorzitter Bruins is niet bang dat de LTO op een eilandje komt te staan als de andere twaalf organisaties het Collectief in stand houden. ,,We zullen niet de enigen zijn die deze stap zetten. We blijven samenwerken, maar dan minder in een keurslijf. En dus met meer ruimte voor ons eigen beleid.’’