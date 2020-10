COLUMNÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Mijn buurvrouw bestiert een lunchzaak en omdat ze kwetsbare jongeren met een beperking in dienst heeft, besloot ze het gebruik van mondkapjes in haar onderneming aan te moedigen. Dat heeft ze geweten; een groot aantal klanten is onbeschoft.



Ze vinden haar instructies kinderachtig – ‘ik kom alleen voor een kop koffie’ – of ze verzinnen van alles zodat ze een uitzondering op de rest kunnen vormen. Een groep volwassen mannen deze week: ,,Wij horen écht bij een huishouden, met zijn vijven.’’

Er is geen reden om te denken dat alleen mijn buurvrouw met dit probleem kampt. De openbaarvervoerbedrijven meldden op woensdag dat zij wekelijks 144 meldingen van incidenten binnenkrijgen die gerelateerd zijn aan de mondkapjesplicht. Dan moet u denken aan zelfbenoemde ‘wakkere’ mensen die gaan schelden, spugen of een medewerker zwaar mishandelen, aldus de voorzitter van brancheorganisatie.



Ik moest denken aan de woorden van Rutte vorige week: ,,Het is een dringend advies om mondkapjes te dragen. Maar, kom nou, ik ga niets verplichten. Dat is kinderachtig.’’ Ziehier: de tegenstrijdigheid van ons coronabeleid in een notendop. Als het kabinet aan onverlaten de ruimte geeft om zich hufterig te gedragen, moet het ook niet vreemd opkijken als die lieden dat doen.

Het lijkt mij heel simpel: maak dat mondkapje geheel vrijblijvend, of verplicht iedereen het overal op te doen, zoals bij onze buurlanden al het geval is. Dat scheelt een hoop gezeik. Maar wat Rutte nu uitdraagt, is louter verwarring. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen proleterige gedrag, maar deze mensen krijgen ontegenzeggelijk munitie van een dolende overheid.



Het crisismanagement van Mark Rutte leunt nog steeds op een liberale signatuur. Waar komt dat toch vandaan? Het lijkt erop alsof hij in deze uitzonderlijke tijden nog steeds denkt dat hij een VVD-stempel op zijn aanpak moet drukken. Dat hoeft nu echt niet. Misschien kan iemand in de ministersploeg hem uitleggen dat we nu iemand nodig hebben die op basis van data, gezond verstand en intuïtie maatregelen uitstippelt.

De resultaten van de huidige aanpak stemmen somber; de besmettingen lopen hoog op, ziekenhuizen moeten reguliere zorg afschalen en het humeur in Nederland wordt er niet beter op, waardoor anarchisten de orde kunnen verstoren.



Een beetje duidelijkheid, dat is wat de bevolking nodig heeft. Als Rutte denkt dat de burgers dit coronaprobleem zélf zullen oplossen, gaan we nog zeer duistere tijden tegemoet.

