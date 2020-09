‘Maak klassen kleiner in strijd tegen lerarentekort’

Daarvoor pleiten de Algemene Onderwijsbond (AOb), het Lerarencollectief, Leraren in Actie en Ouders & Onderwijs vandaag in een petitie. Ze beseffen dat er juist méér leraren nodig zijn als klassen kleiner worden en dat die er nu niet zijn. Maar de onderwijsclubs wijzen er ook op dat uit onderzoek blijkt dat de grootte van klassen een van de drie redenen is waarom huidige leraren het vak verlaten. ,,De animo neemt toe, maar we raken ze onderweg weer kwijt”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. ,,Leraren zeggen: mijn groep is te groot.”

Verkiezingen

Met de petitie willen de onderwijsorganisaties het onderwerp in aanloop naar de verkiezingen weer op de politieke agenda krijgen. In de top-3, stelt Stolk. ,,We merken dat de politiek ook bezig is met de onderwijskwaliteit en gelijke kansen voor alle kinderen. Hiermee pak je alles aan.” Het lerarentekort zal volgens de onderwijsclubs afnemen als het vak aantrekkelijker wordt door kleinere klassen en lagere werkdruk. Uit onderzoek dat het AOb heeft laten doen blijkt dat de leerprestaties dan ook omhoog gaan.

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn schoolklassen de afgelopen jaren niet groter geworden. In 2019 daalde de gemiddelde groepsgrootte naar 22,6 leerlingen in het basisonderwijs, schreef onderwijsminister Arie Slob. In 2016 waren dat er nog 23,4. Dat zegt niks, zegt Jan van de Ven van lerarenorganisatie het Lerarencollectief. ,,Er zijn nog steeds scholen in bijvoorbeeld het noorden waar de klassen klein zijn, maar dat betekent niet dat klassen van 30 of 35+ leerlingen niet bestaan.” Voor middelbare scholen wordt de klassengrootte niet landelijk geregistreerd.

Gehalveerde klassen

Voor het Lerarencollectief was de heropening van de basisscholen op 11 mei, na de ‘coronasluiting’, de reden om mee te doen met de petitie. ,,Veel leraren gaven toen les aan gehalveerde klassen”, zegt Van de Ven. ,,We hoorden van leraren uit het hele land hoe fijn het was om les te geven aan vijftien leerlingen, dat ze hun leerlingen alle aandacht konden geven.”

De petitie wordt dit najaar aangeboden aan Kamerleden voordat die in debat gaan over de onderwijsbegroting.

