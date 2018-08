Maarten van der Weijden:‘Ik droomde dat ik zwom’

Update / video Grote storing rond Amsterdam terug, treinver­keer ligt plat

21:34 Door een grote storing in het besturingssystemen van het treinverkeer ligt al het treinverkeer rond Amsterdam plat. De storing leek eerst verholpen, maar is weer terug. De storing is zo ernstig dat de Nederlandse Spoorwegen adviseert om de reis naar Amsterdam en omgeving uit te stellen. De storing is zo omvangrijk dat er geen bussen kunnen worden ingezet.