Maarten van der Weijden: ‘Meezwemmers enorm prettig’

videoDe talloze supporters en ‘meezwemmers’ hebben Maarten van der Weijden op moeilijke momenten door zijn Elfstedenzwemtocht heen gesleept. ,,Vooral toen het donker was en zij allemaal lampjes aan hadden. Dat was een fantastisch beeld’’, zegt de zwemmer in een interview met deze site.

Zijn meest memorabele moment? Dat was het stuk voor Harlingen,, toen de man van de vorig jaar aan longkanker overleden schaatsster Paulien van Deutekom met hem mee zwom. ,,In 2008 waren Paulien en ik samen genomineerd voor de titel Sportman en -Vrouw van het jaar. We kregen allebei kanker. Voor mij was er een behandeling die werkte, voor haar niet. Dat ik een stukje met haar man Kay kon zwemmen, vond ik heel mooi’’, blikt Van der Weijden terug. ,,Omdat kanker zo'n kloteziekte is waar zoveel mensen aan overlijden.’’

De ‘overlevingsschuld’ die hij voelt tegenover Van Deutekom en alle andere mensen die níet zoals hij genezen, dreef Van der Weijden tot zijn 195 kilometer lange zwemtocht. Is die schuld minder geworden na zijn bovenmenselijke prestatie, waarmee hij bakken met geld ophaalde voor onderzoek naar kanker? Niet echt, zegt hij. ,,Het voelt goed dat ik me hiervoor inzet. Maar feit is ook dat er jaarlijks 40.000 Nederlanders sterven aan kanker. Dat worden er nu niet ineens veel minder. Sterker, de verwachting is dat het er alleen maar meer worden door de vergrijzing. Het probleem is nu niet ineens opgelost.’’

Volledig scherm Maarten van der Weijden tijdens een interview dinsdagmiddag © Anton Kappers

Schuurplekken

Van der Wijden oogt fit en monter, nog geen 24 uur nadat hij in Leeuwarden uit het water werd gehesen. De zwemmer is alweer aardig hersteld van zijn monsterprestatie, vertelt hij. ,,Ik had verwacht dat ik me wat ellendiger zou voelen. Ik heb netjes twaalf uur geslapen. Ik heb wel wat spierpijn en wat last van schuurplekken, maar voor de rest gaat het eigenlijk wel. Het lichaam herstelt snel.’’

Bang dat hij lichamelijk iets aan zijn Elfstedenzwemtocht overhoudt, zegt hij niet te zijn. ,,O nee hoor, helemaal niet. Dat was vorig jaar niet het geval, en nu was ik zo goed voorbereid dat ook dit wel goed komt.’’

Volledig scherm Maarten van der Weijden tijdens een interview dinsdagmiddag in het Leeuwardense hotel waar hij verbleef. Hij is inmiddels vertrokken naar zijn huis. © Anton Kappers Zo’n moment als vorig jaar, waarbij de zwemmer het zó zwaar had dat zijn vrouw Daisy hem letterlijk uit zijn tent moest praten, heeft Maarten van der Weijden dit jaar niet gehad. Maar, zo zegt hij, toen iedereen maandagochtend dacht dat hij ‘het wel even zou gaan halen’, sloeg bij hem de twijfel toe. ,,M’n tempo zakte in, het ging snel slechter. Ik had geen hele goede nacht gehad, ik had het echt wel zwaar.’’

Lijdensweg

Quote Vorig jaar was voor Maarten een lijdensweg. Nu heb ik hem nu enorm zien genieten. Hij maakte grapjes onderweg, gaf high fives, zwaaide naar mensen op de kant Daisy, echtgenote en mental coach Ook zijn vrouw Daisy, die hem begeleidde vanuit de volgboot, vreesde toen dat het weer verkeerd zou aflopen. ,,Hij had erg veel last van schuurplekken, die bij elke slag pijn deden. Hij wist zich echt even geen raad met zichzelf’’, vertelt ze. ,,Toen zijn we vooral lief voor hem geweest. We zeiden: wanneer je ook aankomt, het is allemaal oké. Neem je tijd.’’



Vorig jaar strandde Van der Weijdens Elfstedentocht na 163 kilometer, in Burdaard. Hoe het nu was om nu langs dat gehucht te zwemmen? ,,In mijn hoofd was ik daar erg mee bezig: als ik daar ben, ga ik door’’, zegt hij. ,,Er stond een lokale band die Leef speelde. Dat was erg stimulerend.’’



Daisy: ,,Vorig jaar was voor Maarten een lijdensweg, heeft hij het ontzettend zwaar gehad. Dit jaar was daar niet mee te vergelijken. Ik heb hem nu enorm zien genieten. Hij maakte grapjes onderweg, gaf high fives, zwaaide naar mensen op de kant. Dat was echt een verschil.’’

Andere aanpak

Dat zat hem niet alleen in de waterkwaliteit die nu beter was, en de dagen die nu langer waren - vorig jaar ondernam de zwemmer zijn poging in augustus. Ook de aanpak was anders, vertelt zijn echtgenote en mental coach. ,,Vorig jaar vroegen we voortdurend aan Maarten: hoe gaat het, hoe voel je je? Nu had hij van tevoren gezegd: jullie mogen me niks vragen. Er is alleen communicatie als ik dat wil. Nou, ik kan je vertellen: dat is best moeilijk als iemand vier dagen in het water ligt en dat ook nog eens je man is.’’

Maar zulke veranderingen hebben zich uitbetaald, zegt de zwemmer. ,,Ik heb nog niet zoveel na kunnen praten, maar dat idee had ik wel. De organisatie stond heel strak.’’

Hij vertelt dat hij veel steun ervoer van de massale, vrolijke support die hij onderweg kreeg. Zeker maandag, toen hij er aardig doorheen zat. ,,Maandagochtend dacht ik: nu is iedereen aan het werk. Dat Dokkum zo vol stond, dat is bizar. Ik voel me enorm gedragen en gesteund.’’ Zijn hele tocht lang bleef hij zich verwonderen over al die toeschouwers langs de kanalen en sloten. ,,Wat voor kleren ze aan hadden, wat er op de spandoeken stond: dat krijg je allemaal mee.’’

Volledig scherm In zijn woonplaats Waspik zijn ze ook blij dat de missie van Maarten is geslaagd. © Cobine van der Louw

Poeprits

Maar of hij het nog een keer gaat doen? ,,Misschien kunnen we iets doen met al die meezwemmers. Maar voor mezelf denk ik dat dit het wel was”, zegt hij.

Dat hoopt zijn vrouw ook. Maar helemaal gerust is ze er niet op, lacht ze. ,,Vorig jaar kwam kwam hij een paar dagen na de finish met het leuke nieuws dat hij het nog een keer wilde gaan proberen. Dus ik wacht met spanning af wat hij nu nog in petto heeft.’’

Rest de vraag of hij de speciale poeprits in zijn wetsuit nog heeft gebruikt? Van der Weijden lacht. ,,Nee, die heb ik niet hoeven te gebruiken. Ik moest wel vanmorgen bij het hotel even vragen of ze het toilet konden repareren, want die deed het niet meer. De speciale voeding heeft z’n werk gedaan.’’