Maatregelen tegen naziselfies bij expo in Den Bosch

Gisteren, bij de voorschouw van de expositie voor de pers, waren de beveiligers al aanwezig. Die blijven in ieder geval paraat in de eerste periode dat de tentoonstelling loopt. Hoelang dat precies is, wil het museum niet kwijt. Het museum heeft vooraf met tal van tal van personen en Joodse organisaties gesproken en uitgelegd waarom de expositie wordt georganiseerd. ,,We snappen dat het een delicaat onderwerp is’’, aldus De Rijk.



Er is gesproken met een delegatie van de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) die van plan is zondag in de buurt van het museum te gaan demonstreren. CJB vindt dat de tentoonstelling zorgt voor ‘polarisatie en opleving van het extreemrechts gedachtegoed, racisme en discriminatie’.



De leden noemen het onmogelijk om een objectieve tentoonstelling over fascisme en fascistische kunst te maken. Directeur en exposamensteller De Rijk is het daar niet mee eens en stelt dat de geëxposeerde nazivoorwerpen zorgvuldig in hun context zijn geplaatst.