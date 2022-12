Maffiabaas Raffaele Imperiale, nauw contact van Taghi, overgelopen naar justitie in Italië

Leven van Nathalie verwoest na vuurwerk­bom: ‘Verloor door tinnitus wil om te leven’

Zeker twee treinreizigers hebben dit weekend gehoorschade opgelopen door een explosie in de coupé waarin zij zaten. Het incident haalt pijnlijke herinneringen naar boven bij de 62-jarige Nathalie uit Zwolle. Door een vuurwerkbom heeft zij voor altijd last van een hoge piep in haar hoofd, beter bekend als tinnitus. ,,Het moet eens afgelopen zijn met dat knalvuurwerk.”

6 december