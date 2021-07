Maffiarechter: ‘Nederland onderschat ontwrichtende invloed georganiseerde misdaad’

Volgens hem is Nederland ‘minimaal toegerust’ om criminele bendes aan te pakken . ,,Europese landen hebben geen idee wat een maffioso, een zware crimineel, daadwerkelijk is, en waar hij toe in staat is’’, aldus Gratteri. Hij vindt onder meer dat er zwaardere straffen moeten worden uitgedeeld. Gratteri is verantwoordelijk voor een van de grootste processen tegen de Italiaanse maffia. Meer dan 350 leden van de maffiabende ‘Ndrangheta worden daarin verdacht van uiteenlopende misdrijven, waaronder afpersing, drugshandel en ambtsmisbruik.

‘Logistieke parels’

Gratteri is van mening dat zware criminelen in Noord-Europa makkelijker hun gang kunnen gaan. Anders dan in Italië is het afluisteren van telefoons of de controle op crimineel geld een stuk lastiger. ,,In Duitsland reken je met gemak contant een Audi af’’, klinkt het. De schurken zouden liever hier in de cel zitten, dan teruggaan naar Italië.