Mag Brabander Arrold alsnog zijn Miljoenenjacht afmaken?

Hoe groot is de kans dat Brabander Arrold van den Hurk alsnog de Miljoenenjacht mag afmaken, waar hij in 2013 door een blunder bij Linda de Mol zélf een einde aan maakte? Endemol heeft tot vandaag niets van zich laten horen bij Peter Plasman, Arrolds advocaat. Dus hangt alles af van de uitspraak van de rechter morgen.

Het televisie-incident uit het najaar van 2013 is inmiddels beroemd. Banketbakker Arrold van den Hurk uit Son drukte te snel op de stopknop en nam daarmee het aanbod van 125.000 euro van de ‘bank’ aan. Hij zei meteen dat-ie per ongeluk had gedrukt en eigenlijk wilde doorspelen. Zelfs Linda de Mol leek dat goed te vinden. Maar de jury greep in. Arrold had gedrukt, vette pech, einde spel.

Arrold van den Hurk (R) komt samen met zijn advocaat Peter Plasman aan bij de rechtbank. Ondanks dat hij 125.000 euro had gewonnen, eindigde de uitzending zuur voor Arrold. Want in de koffer met het onbekende bedrag die hij al had uitgekozen en die hij óók had kunnen winnen, bleek 5 miljoen te zitten. De hoofdprijs.



Arrold vecht sindsdien de beslissing van de jury bij de rechter aan, wat alleen maar méér onduidelijkheid opleverde over de spelregels. Twee maanden geleden stelde advocaat Plasman tijdens een civiele rechtszaak voor om het spel ‘alsnog af te maken’. Maar wel onder de voorwaarde dat Arrold de gewonnen 125.000 euro mag houden.

'Prachtige tv'

Volgens Plasman een eerlijk voorstel. ,,Hij had formeel gezien die koffer van 5 miljoen in bezit, al wist hij nog niet wat erin zat. Dus als schikkingsvoorstel zeggen wij: hij levert die 5 miljoen in en de koffers worden opnieuw gehusseld, maar dan moet Endemol die al gewonnen 125.000 euro inleveren. Het zou toch prachtige tv opleveren als we het spel daarna gewoon afmaken.’’

De advocaten van Endemol hoonden het voorstel van Plasman op de dag van de rechtszaak (17 juli) weg. En kwamen daar tot op de dag van vandaag niet op terug. ,,Het is dus nu aan de rechter’’, zegt Plasman.

Gezichtsverlies

Plasman en Van den Hurk eisen een verklaring van recht. Oftewel: een oordeel van de rechter dat Endemol het spel destijds niet had mogen afbreken na Arrolds blunder. ,,Als de rechter ons morgen gelijk geeft, kunnen we twee kanten op: of wij gaan voor een schadevergoeding, óf Endemol besluit alsnog in te gaan op ons voorstel om het spel gewoon af te maken. Die optie is dus nog open. Als de rechter ons gelijk geeft, hebben ze daarvoor een excuus zonder gezichtsverlies. En het is in mijn ogen de elegantste weg.’’