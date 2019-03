Malieveld loopt langzaam vol met leraren

De demonstranten op het Malieveld dragen spandoeken met teksten als ,,Hèhè, even geen werkdruk vandaag’’, ,,Slob, wie volgt mij op?’’, ,,Snijden in onderwijs maakt blijvende wonden’’, ,,Werkdruk maakt ons vak stuk’’, ,,Ik ztaak, hij staakd, wij staaken’’ en ,,Ik heb er geen leerkracht meer voor.’’ Een juf uit Almelo demonstreert omdat ze meer investeringen in het onderwijs wil. ,,We kunnen geen individuele aandacht meer geven aan onze leerlingen. We komen hier omdat de werkdruk veel te hoog is. Wij en andere leraren staken voor het goede doel’’, zegt ze.



Een pabostudente uit Amsterdam zegt dat ze de hoge werkdruk merkt. ,,Regelmatig worden klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervangende leraren zijn. Vaak staan onbevoegde leraren voor de klas, stagiaires zoals ikzelf. Je wilt niet weten hoeveel werk achter een kind van 5 jaar zit.’’ Ze wil meer geld voor het basisonderwijs, ,,ook om salarissen gelijk te trekken met die van docenten op middelbare scholen. Het is heel raar dat daar verschil zit.’’



Een lerares van een vmbo uit Den Bosch wil kleinere klassen. ,,Ik sta nu voor klassen van dertig kinderen. Ik heb bijna geen tijd voor eigen lessen. Wij maken 26 lesuren per week, dat is heel hoog in vergelijking met andere landen.’’

Begrip

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft begrip voor de brede onderwijsstaking, maar benadrukt dat het kabinet al veel geld heeft uitgetrokken voor de sector. Nog meer zit er niet in, aldus Slob. ,,In financiële zin doen we al veel’’, zei Slob voorafgaand aan de ministerraad. ,,Men wil meer, en dat mag. Maar dit is het geld dat we hebben, en dat probeer ik zo snel mogelijk bij ze te krijgen.’’



Hij benadrukte dat het kabinet al veel geld heeft uitgetrokken voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. ,,Dit is de sector waarin het kabinet het meeste investeert.’’

Ruim 2600 basisscholen dicht

Ruim 2600 basisscholen zijn vandaag gesloten vanwege de landelijke onderwijsstaking. In het voortgezet onderwijs is de animo om te staken aanzienlijk lager. Ongeveer dertig middelbare scholen houden hun deuren vrijdag gesloten.

Docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel houdt sinds maandag een actieweek op basis- en middelbare scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten. Die eindigt vandaag met een demonstratie op het Malieveld in Den Haag voor meer investeringen in het onderwijs, onder meer om het lerarentekort tegen te gaan.

Volgens de onderwijsbond is er voor heel het onderwijs, van basisonderwijs tot en met de universiteiten, 4 miljard euro nodig. ‘Gaat jouw school plat op 15 maart?’, vroeg de AOb vorige week aan zijn leden. Duizenden reageerden op de oproep van de bond. Maar de stakingsbereidheid lijkt dus het grootst in het basisonderwijs.