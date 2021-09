Mallorca-verdachte Lukas O. (18) hoeft niet terug de cel in

O. werd verdacht van het medeplegen van doodslag op Heuvelman, poging tot doodslag op een ander slachtoffer en twee keer openlijk geweld. Kort na zijn arrestatie werd hij tot ongenoegen van het Openbaar Ministerie op last van de rechter weer vrijgelaten. Volgens de raadkamer van de rechtbank in Lelystad was er niet genoeg aanleiding hem langer vast te houden. De officier van justitie zag dit in eerste instantie anders omdat in zijn ogen genoeg bewijs is en het gaat om een forse verdenking, maar laat nu weten te berusten in het besluit van de rechtbank. O. blijft nog wel verdachte in de zaak.