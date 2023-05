Man (22) overlijdt na bedrijfsbarbecue terwijl bedrijfsleider en directeur afwisten van salmonellabesmetting

Homostel dat Doutzen uit Canada haalde, heeft nog geen zeggen­schap over baby: ‘Gaat héél traag’

Patrick en Thomas van Holsteijn genieten volop van hun dochter Doutzen die ze onlangs in Canada ophaalden. Het eerste kind van het homostel werd daar via een draagmoeder geboren. Ze vormen nu echt een gezinnetje, maar zijn nog steeds niet allebei officieel als vaders erkend en hebben geen zeggenschap over hun baby. ,,Het gaat heel traag.”