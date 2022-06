Man (22) uit Geleen wordt volgens advocaat verdacht van ontvoering

Vannacht rond 04.00 uur hield de politie een 22-jarige man uit Geleen aan die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man, die volgens zijn advocaat Sjanneke de Crom wordt verdacht van ontvoering, is aangehouden in zijn woning.

Hij deed zelf een beroep op advocaat Sjanneke de Crom. ,,Hij had aangegeven dat hij mij graag als zijn advocaat wilde.” De Crom wilde vandaag niet zeggen of zij haar cliënt vaker heeft vertegenwoordigd in strafzaken. ,,Ik geef in dit stadium geen enkel commentaar. En ik verwacht dat dat de komende tijd zo zal blijven.” Op de vraag of de verdachte enige relatie heeft met het slachtoffer, wilde De Crom niets zeggen. ,,Ik snap de vraag, maar daar ga ik nu echt niks over zeggen.”