Man (23) dwong meisje (12) zichzelf te betasten en filmpje op te sturen: 3 maanden ‘zitten’

Lars wilde ernstig zieke opa Bernd (89) per se bij zijn bruiloft, dus trouwde hij in het ziekenhuis

Eigenlijk zouden Lars en Kyon pas in juni trouwen. Maar toen bleek opa Bernd Hubers (89) niet meer beter te worden. In allerijl tuigde kleinzoon Lars een mini-bruiloft op. Het jawoord volgde aan het ziekenhuisbed. ,,Opa was mijn beste vriend. Ik wilde dat hij dit nog mee zou maken.”