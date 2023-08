Man (28) verhuurt kamertje van 8 vierkante meter voor 800 euro: ‘Verplicht niemand om er te wonen’

Woningover­val: 67-jarige bewoner geeft dader karatetrap, raakt zelf lichtge­wond

Een tot nog toe onbekende persoon heeft zondagavond in Berg en Dal een overval gepleegd bij een woning aan de Prins Alexanderlaan in Berg en Dal in Gelderland. De bewoner die in een hoekhuis woont werd door de onbekende man gewuifd om de deur open te maken.