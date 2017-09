Man (32) aangehouden voor dodelijke aanrijding in Braamt

Een voorbijganger vond vanmorgen rond 03.55 uur het levenloze lichaam van een nog onbekend persoon langs de Hooglandseweg in het Gelderse Braamt. Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer vermoedelijk door een ongeluk om het leven was gekomen. Zo werden op de weg brokstukken gevonden die van een auto afkomstig waren. Van de bewuste auto en dienst bestuurder ontbrak echter ieder spoor.

Schade

Duitse agenten troffen vanmorgen een auto aan die beschadigd was. Omdat zij wisten van het ongeluk in Braamt, besloten ze het voertuig te controleren. Hieruit bleek dat de schade zeer kort geleden was ontstaan. Daarop is de automobilist aangehouden. Volgens de Duitse politie gaat het om een Pools sprekende man. Zijn nationaliteit is nog onbekend.

Het onderzoek is nu in handen van de Nederlandse politie. Over de personalia van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt. De weg is vanwege het onderzoek in beide richtingen afgesloten.