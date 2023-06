Man (35) dreigt in Utrecht met vuurwapen en vlucht, kilometerslange klopjacht eindigt met crash in België

Volgens de politie reed de 35-jarige Amersfoorter een slachtoffer klem op de Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht-Oost en zou hij diegene ‘ernstig met een vuurwapen hebben bedreigd’. Het zou gaan om een conflict in de relationele sfeer.

Crash

De Amersfoorter is er vervolgens in de auto vandoor gegaan. Met de politie op zijn hielen reed de man met zeer hoge snelheden over de A27 richting het zuiden. Op de E34 richting Antwerpen stuitte de snelheidsduivel op een lange file, die hij probeerde te omzeilen door over de vluchtstrook te rijden. Maar toen botste de man met zijn auto op een vrachtwagen en kon hij door de politie worden aangehouden. Zijn auto is meegenomen voor onderzoek.