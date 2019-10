Man (38) krijgt 18 jaar cel voor brute hamermoord Winterswijk

Voor de brute moord op de 58-jarige Deme Lulaj in Winterswijk is de 38-jarige Xhevdet D. dinsdag veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat is gelijk aan de eis. De rechtbank acht bewezen dat het hier ging om bloedwraak.

Deme Lulaj werd bijna twee jaar geleden, op 29 oktober 2017, midden op straat op klaarlichte dag vermoord. Hij werd minstens vijf keer met een scherpe hamer of pikhouweel op zijn schedel geslagen. Bruut en meedogenloos, noemde de officier van justitie de moord twee weken geleden tijdens de rechtszaak in Zutphen. Ze eiste de maximale straf van 18 jaar cel. De rechtbank is daar volledig in meegegaan.

Bloedwraak

De moord was het gevolg van bloedwraak. De Lulajs en de D.’s woonden begin jaren negentig in Kosovo naast elkaar. Xhevdet D. had als 12-jarig jongetje gezien hoe zijn vader met een houten paal werd doodgeslagen door de broer van Deme Lulaj.

Dat de bloedwraak pas in 2017 is genomen, doet er in de eeuwenoude traditie van eerwraak niet toe. De families waren elkaar uit het oog verloren, nadat ze tijdens de oorlog in Kosovo naar het buitenland waren gevlucht. In 2014 was er weer een eerste ontmoeting geweest in Duitsland.

Deme Lulaj wist dat er nog een bloedwraak op zijn familie rustte en voelde zich tijdens zijn bezoeken in Kosovo nooit op zijn gemak. Van een verzoening kon geen sprake zijn.

Bewijzen

Het Openbaar Ministerie had van meet af aan meerdere bewijzen dat Xhevdet D. de dader was. Zo waren er getuigen die zeggen de auto van D. te hebben gezien tijdens, maar ook in de weken vóór de moord. Bovendien voldeed D. aan het signalement dat getuigen die de moord in de Verlengde Morsestraat hebben gezien van hem gaven.