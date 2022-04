Man (38) vlucht in zijn onderbroek dak op bij inval arrestatieteam in Arnhem

Een arrestatieteam kwam zaterdag rond 08.30 uur aan in de Biezenlaan in de Arnhemse wijk Immerloo, om de man op te pakken. Daar had de 38-jarige Arnhemmer geen trek in: toen het team bezig was met het forceren van zijn voordeur, vluchtte hij, slechts gekleed in zijn onderbroek, via een dakraam het dak op.



De man wist niet lang te ontkomen aan zijn arrestatie. Op het dak gaf hij zich al snel over waarna hij geblinddoekt en geboeid is afgevoerd naar het politiebureau.