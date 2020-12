Man (43) aangehouden na steekpartij in Albert Heijn in Den Haag, drie gewonden

In de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in de binnenstad van Den Haag heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Er vielen drie gewonden. De verdachte is zojuist aangehouden, laat de politie weten. De 43-jarige man werd aangehouden in Pijnacker.

‘Zijn rol in het steekincident en de brand worden nader onderzocht’, laat de politie weten. De steekpartij was in de AH tegenover de Grote Markt.

Dit is wat we tot nu toe weten

- Rond 12.00 uur kwam er een melding binnen over een steekpartij en brandstichting in de AH. - De verdachte, een man, ging op de vlucht. Hij werd ruim twee uur na het incident aangehouden. in Pijnacker. - Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan een met spoed. Het zou gaan om een medewerker van de supermarkt. - Drie agenten kregen last van ademhalingsprob

Even na het middaguur snelden de politie, brandweer en ambulances naar de Grote Marktstraat in het Haagse centrum. Er zou een melding zijn van een brand, vervolgens ook een melding van een steekpartij. Beide bleken te kloppen. Het vermoeden bestaat dat de verdachte bij beide incidenten betrokken is. ,,Er werd iemand neergestoken. Daarna gooide de dader flessen alcohol op de grond en stak dat in de fik”, vertelt een medewerker van horecazaak Rootz, dat tegenover de Albert Heijn zit. Een andere ooggetuige heeft ‘erg veel bloed’ gezien.

Calamiteitensite Regio15 meldt dat er in de winkel iets is gevonden wat lijkt op een molotovcocktail.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een groot gebied om de Albert Heijn werd afgezet. Veel voorbijgangers bleven kijken om te zien wat er toch aan de hand was. ,,Mijn dochter werkt ook bij AH, ik maak me nu zorgen”, liet een vrouw weten. Zij zag hoe een van de slachtoffers van een etage boven de supermarkt naar beneden werd getakeld. ,,Ik denk dat het iemand was van kantoor. Ik hoop dat de dader snel wordt gepakt.”

Volledig scherm Twee gewonden bij een steekpartij in het centrum. © Jos van Leeuwen

In Rootz werden na de steekpartij personeel van de supermarkt en andere betrokkenen opgevangen. ,,We hebben ze hier onderdak gegeven”, aldus de medewerker. ,,Ze waren wel geschrokken. Ze konden bij ons even op adem komen en familie bellen. Verder wil ik daar uit respect voor hun privacy niets over kwijt.’’

Klopjacht

Een politiehelikopter cirkelde zeker anderhalf uur lang boven het centrum om de dader op te sporen. De politie hield een klopjacht naar de dader. De politie viel een portiek aan de Lutherse Burgwal binnen. De verdachte werd ongeveer twee uur na het incident aangehouden. Zijn rol bij de steekpartij wordt onderzocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.