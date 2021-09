Man (43) opgepakt na vondst dode vrouw in kofferbak bij ziekenhuis Almelo

Coronavirus LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten daalt verder: onder 600, Nederland blijft rood op corona­kaart

14:48 Het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis ligt is het afgelopen etmaal verder gedaald. Er liggen nu 580 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. Dat zijn er 20 minder dan gisteren. Een minderheid van de Nederlanders wil de bewegingsvrijheid van ongevaccineerde mensen beperken op bijvoorbeeld school, werk of in de horeca. 40 tot 45 procent steunt beperkingen voor ongevaccineerden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.