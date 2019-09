Man (55) komt om door ongeluk in Serooskerke, vermoedelijk overreden door eigen auto

Koeien bloeden dood door scherven in weiland: ‘Voer statiegeld op blikjes in’

7:19 In één week tijd verloor boerin Eline Vedder drie koeien door versnipperde frisdrank- en bierblikjes in het gras. Gisteren demonstreerde ze met boer Niels Wassenaar in zijn weiland in Leusden wat de gevolgen van zwerfafval voor koeien zijn. Zij pleiten voor de invoering van statiegeld op blikjes.