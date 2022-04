Man (80) steelt voor 17,75 euro aan kaas en ham uit supermarkt: ‘Kom moeilijk rond van AOW’tje’

De winkeldief had duidelijk trek in een goed belegde boterham, zo blijkt uit de foto van de gestolen waar die de wijkagent deelt op zijn Twitter-account. Zo had hij twee keer een onsje fricandeau uit de schappen gehaald, een pakje jong belegen kaas en een bakje Hollandse garnalen. Ook de bonusaanbiedingen schuwde hij niet door een pakje gerookte slagersham uit de weekfolder mee te nemen.

Wijkagent gaat langs

De tweet van de wijkagent leidde tot veel reacties op sociale media. ‘Ik weet dat t niet kan en mag (qua privacy), maar ik zou graag even € 50 bij die man in de brievenbus doen’, schreef Iwan van Dongen. ‘Een 80 jarige man (iemand die ergens in de Tweede Wereldoorlog is geboren) die nu moet stelen om te kunnen eten in een land dat tot de groep rijke landen in de wereld behoort en waar onze overheid graag voor Sinterklaas buiten Nederland speelt. Ik wil die €17,75 voor hem betalen’, vervolgde Iwan.