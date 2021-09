Man aangehouden die meerdere deuren op Binnenhof in brand probeerde te steken

De man zou meerdere buitendeuren in brand hebben proberen te steken. Onder andere op de deur van de Raad van State is een zwarte schroeiplek te zien. Op andere plekken werden flesjes met brandende vloeistof gevonden. Het leidde niet tot grote vuren.



Het incident gebeurde rond negen uur. Het Binnenhof is sindsdien nog afgesloten. Wat de reden voor de actie van de man is geweest is nog niet bekend. Hij is uitgekleed vanwege de mogelijke aanwezigheid van brandbare vloeistof op zijn kleding en vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken.