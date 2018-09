Man aangehouden na ongeval met grasmaaier: kind (6) ernstig gewond

Hoe het kind onder de maaier terecht kwam, is niet bekend gemaakt door de politie. Ook is onduidelijk of de man in dienst is van de gemeente. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval vond rond 10.30 uur plaats op een grasveld in de wijk Onderwijks in Kampen. Dat ligt naast basisschool Villa Nova. Er waren op dat moment meerdere kinderen aan het spelen. Of het slachtoffer op deze basisschool zat, is niet bekend gemaakt.