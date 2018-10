Man aangehouden voor poging doodslag agent

Slechts twee van zes kidnappers Insiya bij rechtszaak aanwezig

10:52 Slechts twee van de zes vermeende kidnappers van de kleine Insiya Hemani, die twee jaar geleden werd ontvoerd in Amsterdam en naar India gebracht, zijn vandaag bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak komen opdagen. Twee verdachten (Frederik S. en zijn dochter Lizz) hebben hun werkgever niks verteld en vrezen hun baan te verliezen als ze vandaag voor alle media in de rechtszaal zitten. Lizz zegt via social media zo vaak uitgescholden te zijn dat ze aangifte heeft gedaan van smaad en laster.