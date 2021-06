Man die ex vermoordde gaat met nieuwe liefde samenwonen onder toezicht van reclassering

De inmiddels 40-jarige man die in 2013 zijn 30-jarige ex-vriendin Wendy Rutjes in haar woning in Zevenaar vermoordde, gaat met zijn nieuwe liefde samenwonen. Onder toeziend oog van de reclassering.

Dat kwam vrijdag naar voren tijdens een rechtszitting in Arnhem over de verlenging van zijn tbs. De man kreeg voor de moord een gevangenisstraf van tien jaar plus tbs met dwangverpleging. Hij was verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en moest gedwongen worden verpleegd om de kans op herhaling in te dammen.

De rechtbank liet afgelopen februari al doorschemeren de dwangverpleging eraf te willen halen. De reclassering moest komen met voorwaarden waaronder dat zou kunnen.

Aanvankelijk zag deze instantie het niet zitten, maar daar is ze van teruggekomen. ,,We blijven wel letten op de partnerrelatie. Die bestaat nu enige tijd. Het laat zich moeilijk voorspellen hoe zich dat ontwikkelt, maar we menen dat het zou moeten kunnen”, aldus een medewerker van de reclassering.

Veel vertrouwen

De nieuwe vriendin van de man is op de hoogte van wat er in 2013 is gebeurd. ,,Ik heb er heel veel vertrouwen in”, aldus de in Hengelo geboren en destijds in het Duitse Elten woonachtige man.

Hij bracht destijds zijn ex-vriendin om het leven door haar te wurgen. Hij klom in de nacht met een ladder de woning in, trok een dekbed over haar hoofd, stompte en sloeg haar en wurgde haar. Haar 7-jarige zoontje vond zijn moeder later levenloos naast het bed in een plas bloed.

Voldoende waarborgen

De rechtbank doet over twee weken uitspraak over de vraag of de tbs voorwaardelijk kan worden beëindigd. Het Openbaar Ministerie vindt dat er voldoende waarborgen zijn en verzet zich er niet tegen.

De man blijft dan onder toezicht van de reclassering, die hem wekelijks wil zien en spreken om zicht te blijven houden op de relatie. Verder moet hij meewerken met schuldhulpverlening. Hij heeft schulden omdat hij het zoontje van de vermoorde vrouw 40.000 euro shockschade moest betalen.

Ook is er de voorwaarde dat hij geen contact mag zoeken met nabestaanden of in Zevenaar komen. Een aantal nabestaanden was op de zitting aanwezig.