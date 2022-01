Man die glazenwasser van 10 meter naar beneden duwde aangehouden: ‘Maar ik wil geen wraak’

Glazenwas­ser Michel valt 10 meter van ladder na ruzie over 15 euro: ‘Voorgoed mijn oog kwijt’

De zwaargewonde Michel, die niets anders bezit dan ladders en emmers, kan voorlopig lange tijd niet werken. De glazenwasser kwam onlangs ten val, nadat hij door een klant van zijn ladder zou zijn geduwd. Het had weinig gescheeld of de ondernemer had het niet overleefd. ,,Ik werd wakker in het ziekenhuis.’’

30 december