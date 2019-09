Man die moeder Luce (35) op bakfiets doodreed was onder invloed

De 25-jarige automobilist uit Monnickendam die eind augustus betrokken was bij een fatale aanrijding in Amsterdam-Oost was onder invloed van meerdere verdovende middelen. Om welke middelen het gaat wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Bij het ongeval kwam de 35-jarige Luce Tchouane, die op haar bakfiets reed, om het leven.

De man blijft nog zeker negentig dagen in de cel, heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist. De aanrijding gebeurde op zaterdagavond 24 augustus in de Eerste Oosterparkstraat. Getuigen vertelden de politie dat de bestuurder van de auto vol gas plotseling het fietspad was opgereden. Daarbij zou hij de vrouw van achteren hebben aangereden, waardoor ze werd gelanceerd. Vervolgens kwam hij tegen een boom tot stilstand.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en stierf in de loop van de nacht aan haar verwondingen. Ook de automobilist raakte gewond, maar hij werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Moeder van twee jonge kinderen

Luce Tchouane was 35 jaar en moeder van twee jonge kinderen van 1 en 6 jaar oud. Ze zou samen met haar man die zaterdagavond uit eten gaan, om het einde van de vakantie te vieren. De kinderen bleven thuis bij de oppas. Een kilometer verderop gebeurde het fatale ongeluk.



Luce was een geboren Parisienne die opgroeide in de stad Antony, ten zuiden van Parijs. ,,Ze was er trots op dat ze in Parijs was geboren, pal tegenover de Notre-Dame,” vertelde haar Franse vriendin Leila Soltani, die Luce op de universiteit Paris-Sud leerde kennen, waar zij International Business en Management studeerde.



,,Aanvankelijk klikten we niet zo, maar toen we allebei een jaar in Nederland studeerden, ontwikkelde zich een vriendschap. Luce was slim, had veel energie, was dynamisch. Een krachtige vrouw en diepe denker, altijd met een lach. Een zonnestraal.”



Na haar afstuderen vertrok Luce in 2008 naar Dublin, waar ze voor softwarebedrijf Oracle ging werken. Ze deed projecten voor het Midden-Oosten, Europa en Afrika. ,,Ze was nog jong, maar deed complexe projecten. Ze was ambitieus, een harde werker. Werk was haar passie. Ze deed alles voor de volle 100 procent,” vertelt oud-collega en vriendin Eva Heffernan.

Volledig scherm Luce Tchouane wilde de kracht van vrouwen laten zien. © Privéfoto

Welkomstborrel

Toen zij in 2012 besloot terug te keren naar Parijs, kon het gezinsleven met Fransman Thibault Frayssinet aanvangen. In 2013 beviel Luce van haar dochter Hanna. Toen haar man korte tijd later een aanbod van zijn werkgever AkzoNobel kreeg om in Nederland aan de slag te gaan, was Luce daar meteen voor in. Frayssinet: ,,Als we maar in Amsterdam gaan wonen, zei ze.”

Vier jaar geleden kwamen ze vlakbij het Oosterpark te wonen en ze voelden zich er thuis. Buren en overburen vonden een uitnodiging in de bus voor een welkomstborrel. Eten en drinken was er, naar goed Afrikaans gebruik, - Luces ouders kwamen uit Kameroen - in overvloed.

Luce kreeg in 2015 een baan bij Uber en zette kantoren op in onder meer Caïro en Rusland. Luce was geliefd bij het bedrijf. Ze stak haar mening niet onder stoelen of banken en kwam op voor collega’s. Ze had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zo gepassioneerd als ze in haar werk was, zo gepassioneerd was ze ook in vriendschappen. ,,Ze nodigde ons uit toen de vrouwen voetbalden tegen Frankrijk. We waren allemaal uitgedost in oranje, de Nederlandse vlag hing aan de muur en er waren oranje tompoucen,” zegt Heffernan.

Feministe