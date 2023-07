Man die op politiebureau overleed is Jeffrey (38): 'Hij was de liefde van mijn leven’

Oekraïner Dmytro is verliefd geworden op Nederland: ‘Zit graag in café om naar mensen te kijken’

De Oekraïense journalist Dmytro Synyak woont al meer dan een jaar met zijn gezin in ons land. Hij is inmiddels tot zijn vreugde ‘een beetje Nederlands’ geworden, maar ook zijn eigen nationale identiteit meer gaan waarderen. ‘Gezellig’ is inmiddels zijn favoriete woord. ,,Nederlanders doen me denken aan de Hobbits.’’