Man die urenlang in T-shirtje bovenop granaat lag: ‘Ben heel bang geweest’

Update Universi­teit Groningen komt met schrik vrij na poeder­brief, personen uit quarantai­ne

13:09 De de Universiteit Groningen is vanochtend met de schrik vrij gekomen na ontvangst van een poederbrief. In de brief zat volgens de politie een ‘onbekende poederachtige stof’. Maar die blijkt niet gevaarlijk. De drie personen die in aanraking zijn gekomen met de stof zijn weer vrij.