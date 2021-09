Man die vastzit voor dood Tiny (73) vermoordde eerder echtgenote

Destijds ging het om een schuld van zo'n 35.000 euro. Zijn toenmalige echtgenote wist van niks. In eerste instantie wil hij alleen zichzelf doden. Dat probeerde hij ook nadat hij zijn vrouw doodde. ,,Ik had geen andere keuze. Ik zit zo diep in de schulden dat dit de enige uitweg is", schreef hij in een afscheidsbrief aan zijn enige zoon, die dan 22 jaar oud is en niks heeft gemerkt van wat zich in de slaapkamer van zijn ruim 25 jaar met elkaar getrouwde ouders afspeelde.