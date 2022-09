Man die vogel probeerde te redden uit een boom, valt van een ladder en overlijdt

Ruim 4 op 10 Nederlan­ders tegen gedwongen azc in eigen gemeente

Nederlanders zijn verdeeld over de eventueel gedwongen komst van een asielzoekerscentrum (azc) in hun eigen gemeente. Het kabinet kan gemeenten passeren bij het aanwijzen van opvanglocaties voor asielzoekers. Begin augustus gebeurde dat voor het eerst. Ruim vier op de tien Nederlanders hebben er bezwaar tegen als dit ook in hun gemeente zou gebeuren.

23 september