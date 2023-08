Man doodgeschoten in Den Haag, brandende auto gevonden in klopjacht op schutter

Bij een schietpartij in Den Haag is maandagavond een man overleden. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie startte een klopjacht op de gevluchte schutter. In het naastgelegen Rijswijk is een brandende auto gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken heeft.

De melding van de schietpartij in de Haagse wijk Wateringse Veld kwam rond 21.20 uur binnen bij de politie. Er was minstens vijf keer geschoten, bleek uit camera's in de buurt. Volgens buurtbewoners zou er vanuit een auto zijn geschoten op het slachtoffer. Meer dan tien politieauto's en ook twee ambulances kwamen na de melding naar de locatie. Een opgeroepen traumahelikopter landde in de omgeving.

Het slachtoffer was nog op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar was de man uiteindelijk overleden. De politie zette de straat grotendeels af. In de omgeving werd gezocht naar (een) mogelijke verdachte(n). Volgens omstanders was na de schietpartij een blauwe auto weggereden. Een politiehelikopter vloog boven de wijk om te helpen in de zoektocht.

Zo'n half uur na de schietpartij had de politie op een parkeerterrein aan de Van der Kooijweg in Rijswijk een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of dat voertuig mogelijk van de verdachte(n) is. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen.

Buurtbewoners ter plekke

Op de locatie van de schietpartij in Den Haag stonden kort na het incident zwarte hekken. De nabijgelegen Laan van Wateringse Veld was van meerdere kanten afgezet met politielint. Groepen buurtbewoners stonden met elkaar te praten. Bijna niemand had gezien wat er is gebeurd.

Wel hoorden een hoop omwonenden eerder op de avond knallen. ,,We dachten eerst dat het vuurwerk was”, zei een vrouw. Een andere vrouw die in hetzelfde groepje staat vulde aan: ,,Maar daarna hoorden we ambulances en politiewagens. In de groepsapp deelde iemand een 112-melding.”

Het wordt erger, daar had ik het net nog met een vriend over. We hebben het bij de wijkagent aangekaart. Maar dit, dit is wel echt heftig Buurtbewoners

Of ze waren geschrokken? ,,Het is vlakbij de kelderbox gebeurd. Daar moet je ook je vuil weggooien. Dat wilde ik net doen”, aldus de buurtbewoonster. ,,Je zal er maar net uit komen lopen.” Volgens een buurtbewoner was het slachtoffer een man van in de twintig. Er was de afgelopen tijd vaker overlast in de buurt. ,,Het wordt erger, daar had ik het net nog met een vriend over. We hebben het bij de wijkagent aangekaart. Maar dit, dit is wel echt heftig.”

In dezelfde buurt moesten een jaar geleden nog 35 woningen ontruimd worden na een brand bij een parkeergarage. Drie auto's stonden daar in de fik. Drie verdachten werden opgepakt op verdenking van brandstichting.

Steekpartij en overval

Eerder op de avond was er ook al een steekpartij in de Haagse wijk Ypenburg. Daarbij was een gewonde gevallen. Het slachtoffer was met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend was daar nog geen verdachte voor aangehouden. Even later was er ook een overval op een avondwinkel in Den Haag, waar eveneens nog geen verdachte voor was gepakt.

