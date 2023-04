Man en vrouw aangehouden die leuzen riepen bij bezoek president Macron aan UvA

Macron bracht samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de UvA, als onderdeel van zijn staatsbezoek aan Nederland.



Op beelden is te zien hoe de demonstranten op de president en koning afrennen, maar ver voordat ze in de buurt komen worden gestopt door de beveiliging. Volgens een ANP-fotograaf is de man door een zestal beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was. Hoe de vrouw is gearresteerd, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend wat het tweetal riep.