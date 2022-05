Man hangt aan spoorboom, ProRail woest: ‘Dit kan écht niet’

met video Dodelijk slachtof­fer en twee gewonden bij uitslaande brand in woning Ermelo

Bij een brand in een woning aan de Smutslaan in Ermelo is vanochtend een persoon om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van politie ter plaatse. De met meerdere wagens uitgerukte brandweer wist het vuur snel te doven, maar trof later in het pand het stoffelijk overschot aan.

23 mei