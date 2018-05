Man klemgereden, beroofd, en ziet auto in vlammen opgaan

De Steenwijker reed omstreeks 2.55 uur over de Meppelerweg in de richting van de rotonde net voor de A32. Daar zag hij een zwarte auto op de carpoolplaats staan. De bestuurder van deze wagen ging vervolgens voor hem de weg op rijden en reed hem klem.



Er stapten twee gemaskerde en geheel in het zwart geklede mannen uit de zwarte auto en zij dwongen het slachtoffer door te rijden naar de verderop gelegen Spoorbaanweg waar hij zijn geld moest afgeven. Daarna staken de daders zijn auto in brand en gingen er vandoor. Ze reden waarschijnlijk in de richting van Meppel.